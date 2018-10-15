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Cengiz Ünder için 60 milyon euro!

Cengiz Ünder için 60 milyon euro!

Roma'da gösterdiği etkileyici performanla Avrupa devlerinin transfer radarına giren Cengiz Ünder için Bayern Münih ve Arsenal, İtalyan temsilcisine teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 22:38 - Güncelleme: 15-10-2018 22:38

La Gazzetta Dello Sport ve Correre Dello Sport'un haberlerine göre, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i transfer etmeye en yakın kulüp olduğunu söyledi.

Hak ettiği bonservis bedelinin ödenmesi durumunda Roma adına kazançlı bir transfer olacağının vurgulandığı haberde, genç oyuncu için Roma'nın 50-60 milyon euro talep ettiği yazıldı.

Cengiz Ünder için ocak ayında gelecek tekliflerin kabul edilmesinin zor olduğu belirtilirken, yaz transfer döneminde milli oyuncunun bir başka ülkeye gidebileceği bildirildi.

2017-2018 sezonun başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma ile çıktığı 40 maçta 10 gol atıp 6 asistle oynadı.

Genç oyuncu, teknik direktör Di Francesco'nun vazgeçilmezleri arasına girerken taraftarların da sevgilisi haline geldi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 23:18 Helal olsun Cengiz e,inşallah şan şöhret para bozmaz bazılarını bozduğu gibi !

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