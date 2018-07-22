Cengiz Öner kimdir aslen nereli eşi ve çocukları

Yeni kabinenin belirlenmesinin ardından, bakan yardımcılıkları görevleri de açıklandı. Adalaet Bakanlığı Bakan Yardımcılarından biri Cengiz Öner oldu. Cengiz Öner, 1974 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu ve ilk ve orta öğrenimi Demirci'de tamamladı. Cengiz Öner'in biyografisi internethaber.com'da.

Cengiz Öner, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Yüksek lisans eğitimini Kamu Hukuku alanında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.1998 yılında Avukatlık, 2001 yılında Hakim ve Savcılık Stajını bitirdi.

Sırasıyla Ağrı Patnos Cumhuriyet Savcılığı, Kütahya Şaphane Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Ayaş Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, Isparta Cumhuriyet Savcılığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

29.07.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.

CENGİZ ÖNER EŞİ VE ÇOCUKLARI; Cengiz Öner evli ve üç çocuk babasıdır. Ancak aile hayatına dair pek bir şey henüz bilinmiyor.