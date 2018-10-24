Cengiz boş geçmedi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında günün maçları sona erdi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, G Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında kendi sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 3-0 yendi. Cengiz Ünder, 50'nci dakikada takımının 3'üncü golünü kaydetti.

JUVE, MANU'YU YIKTI

Günün maçında ise Juventus, H Grubu üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 17'nci dakikada Paulo Dybala'dan geldi. Dybala, Manchester United deplasmanında attığı gol ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ikinci maçında 4'üncü golüne imza attı. Arjantinli yıldız ayrıca bu sezon toplamda 10'uncu golünü kaydetti.

RONALDO 5 YIL SONRA İLK KEZ

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ise 5 Mart 2013'te oynanan Manchester United - Real Madrid karşılaşmasından sonra ilk kez eski kulübüne Old Trafford'da rakip oldu. İngiliz taraftarlar Ronaldo'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

- E Grubu -

AEK Atina - Bayern Münih: 0-2

Ajax - Benfica: 1-0

- F Grubu -

Hoffenheim - Lyon: 3-3Shakhtar Donetsk - Manchester City: 0-3

- G Grubu -

Real Madrid - Viktoria Plzen: 2-1

Roma - CSKA Moskova: 3-0

- H Grubu -

Young Boys - Valencia: 1-1

Manchester United - Juventus: 0-1

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