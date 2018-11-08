Cenazede dehşet: Cami avlusunda korkunç infaz!

Giresun’un Görele ilçesinde bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi. İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu, ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı.