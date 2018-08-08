Cenaze yemeğinde trajik olay! 10 kişi hayatını kaybetti

PERU'da bir cenaze töreni sırasında dağıtılan yemekten zehirlenen 10 kişi hayatını kaybetti.
Yemekten etkilenen onlarca kişiden 8'inin de durumunun kritik olduğu açıklandı.
Ülkenin güneydoğusunda Andean bölgesindeki San Jose de Ushua köyündeki olay sonrası zehirlenenler Ayacucho'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü Jhon Tinco, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Silvia Pessa, zehirlenmenin tarımda ve evlerde özellikle böcek ilaçlarında pestisid olarak kullanılan kimyasal madde organofosfat kaynaklı olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda aynı bölgede iki organofosfat zehirlenmesine bağlı ölüm gerçekleşmişti.
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