Cenaze töreninde tabuttan sağ olarak çıktı görenler korkudan bayıldı

Lazkiye'de Suriyeli muhalif güçleriyle girdiği çatışmalarda öldüğü sanılan Suriyeli asker, cenaze töreninde merasiminde tabuttan sağ olarak çıktı.

Cenaze töreninde tabuttan sağ olarak çıktı görenler korkudan bayıldı

Suriyeli asker Hizir Mahmut Rebi, artık sadece hemşerileri tarafından değil birçok Suriyeli tarafından da tanınıyor. Hastanede öldüğü duyurulan ve birkaç saat buzdolabında bekletilen Rebi, cenaze merasiminde tabuttan sağ çıktı. Herkesin konuştuğu isim Sputnik'e konuştu.

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Cenaze töreninde tabuttan sağ olarak çıktı görenler korkudan bayıldı

13 KALAŞNİKOF MERMİSİ
Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalındaki çatışmalarda yalandığını anlatan Rebi, "Terörist gruplarla karşılaşmamızda, radikal militanlar bize bir roket atarak birçok arkadaşımı şehit etti ben de onlarca şarapnel ve 13 kalaşnikof mermisiyle birçok yerimden vuruldum" dedi.

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Cenaze töreninde tabuttan sağ olarak çıktı görenler korkudan bayıldı

Ambulansla Lazkiye'deki yakın bir hastaneye kaldırıldığını belirten Rebi, "Doktorlar beni kurtaramadıklarını, kalbimin ve akciğerimin durduğunu söylemiş" diyerek şöyle devam etti:

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Cenaze töreninde tabuttan sağ olarak çıktı görenler korkudan bayıldı

BEN UYANDIM VE ÇOK ÜŞÜYORDUM
"Beni buzdolabına koymuşlar. Birkaç saat buzdolabında kalmışım. Ailem birçok arkadaşım ve vatandaş cenazeme katılmış. Ben uyandım, çok üşüyordum. Tabuttan çıktım ve beni ısıtmalarını istedim.

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