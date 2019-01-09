Cenaze töreninde tabuttan sağ olarak çıktı görenler korkudan bayıldı

Lazkiye'de Suriyeli muhalif güçleriyle girdiği çatışmalarda öldüğü sanılan Suriyeli asker, cenaze töreninde merasiminde tabuttan sağ olarak çıktı.

Suriyeli asker Hizir Mahmut Rebi, artık sadece hemşerileri tarafından değil birçok Suriyeli tarafından da tanınıyor. Hastanede öldüğü duyurulan ve birkaç saat buzdolabında bekletilen Rebi, cenaze merasiminde tabuttan sağ çıktı. Herkesin konuştuğu isim Sputnik'e konuştu. Twitter

Facebook 1 10

13 KALAŞNİKOF MERMİSİ

Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalındaki çatışmalarda yalandığını anlatan Rebi, "Terörist gruplarla karşılaşmamızda, radikal militanlar bize bir roket atarak birçok arkadaşımı şehit etti ben de onlarca şarapnel ve 13 kalaşnikof mermisiyle birçok yerimden vuruldum" dedi. Twitter

Facebook 2 10

Ambulansla Lazkiye'deki yakın bir hastaneye kaldırıldığını belirten Rebi, "Doktorlar beni kurtaramadıklarını, kalbimin ve akciğerimin durduğunu söylemiş" diyerek şöyle devam etti: Twitter

Facebook 3 10