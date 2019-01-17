Cenaze namazı sırasında korkutan olay! 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mahallede bulunan Hacı Lütfullah Cami’sinde cenaze namazını kılan vatandaşların üzerine fırtınanın yerinde söktüğü tente namaz kılan cemaatin üzerine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDILAR: Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavisi sürüyor.
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