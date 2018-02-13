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Cemre nedir 2018 ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemre nedir 2018 ilk cemre ne zaman düşecek?

Havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi akıllara cemre ne zaman düşüyor, ilk cemre ne zaman düşecek ve cemre nedir nasıl düşer sorularını akıllara getiriyor.7 gün araylar ilk olarak havaya, toprağa son olarak da suya düşen cemre nedir, ne anlama gelir ve ilk cemre ne zaman düşecek sorularının cevabı haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 16:35 - Güncelleme: 13-02-2018 16:35

Kar yağışı, kış, soğuk hava beklerken bu sene neredeyse kar yağışından umudu kestik Özellikle Batı bölgelerine kış neredeyse uğramadı bile. Hal böyle olunca akıllara cemre düştü mü, 2018 ilk cemre ne zaman düşecek ve cemre nedir soruları takılmaya başladı. 2018 ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. 

CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞER: Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR: Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

CEMRE HAKKINDA: Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.

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