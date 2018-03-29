Cemiyet hayatına geçiş yapan Yasemin Özilhan'ın şok değişimi

Daha 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında kalmayı başarmıştı Yasemin Özilhan. Her zaman şık giyim tarzıyla gündeme gelen Özilhan oyunculuktan sonra modayla ilgilenmeye başladı modayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marka takıntısının olmadığını söyleyen Özilhan; "Bazı ayakkabı kıyafet çok pahalı olabiliyor tabii ama benim öyle bir takıntım yok. İllaki pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL'ye giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır. Marka olmayan şeyi de giyerim." dedi.