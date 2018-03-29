Cemiyet hayatına geçiş yapan Yasemin Özilhan'ın şok değişimi

Daha 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında kalmayı başarmıştı Yasemin Özilhan. Her zaman şık giyim tarzıyla gündeme gelen Özilhan oyunculuktan sonra modayla ilgilenmeye başladı modayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marka takıntısının olmadığını söyleyen Özilhan; "Bazı ayakkabı kıyafet çok pahalı olabiliyor tabii ama benim öyle bir takıntım yok. İllaki pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL'ye giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır. Marka olmayan şeyi de giyerim." dedi.
Bu açıklamaların ardından sosyal medyada çok konuşulan Özilhan, kişisel hesabından bir açıklama yaptı. Röportaj yaptığı muhabirin, açıklamasını çarpıttığını söyleyen Özilhan, 'Ağzımdan çıkan 'bir kıyafete 3-5 bin veren de var ama önemli olan pahalı değil, uygun fiyata yakıştırmak' ifadesini kullandığı duyurdu.
İLK DİZİSİ: KOÇUM BENİM Fakat biz onu 17 yaşındayken, yani 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle ekranlarda gördük! Ardından 2003 yılı, Vizontele Tuba! İlk kez sinema filminde oynadı, oyunculuğunu usta yönetmenler ve oyuncularla pişirmeye başladı!
2004'de ise Sibel rolüyle Çocuğun Var Derdin Var'da izledik. Fakat daha henüz yıldızı parlamamıştı Yasemin Ergene'nin...
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