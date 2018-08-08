Cemile Bayraktar'dan olay yaratacak yeni Kemal Sunal paylaşımı

Kemal Sunal ile ilgili sözleriyle büyük tepki çeken Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak bir Twitter paylaşımı daha geldi. Bayraktar tweet'inde, 'Siz de haddinizi bileceksiniz her değeri "sanat" adı altında ayaklar altına alıp, insanların değerlerini hiçe saymayacaksınız' ifadesini kullandı.

Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar Türkiye'nin en değerli sanatçılarından olan Kemal Sunal'ın yaptığı filmler için "Zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük" diyerek eleştirilerin odağında yer almıştı.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI: Olayın yankıları devam ederken Cemile Bayraktar'dan olay yaratacak bir tweet daha geldi. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden "Siz de haddinizi bileceksiniz her değeri "sanat" adı altında ayaklar altına alıp, insanların değerlerini hiçe saymayacaksınız? Çünkü herkes haddini bilecek..geçen hafta klipte hemşire kadınlar aşağılandığı için klip kaldırıldı,siz ne cüretle 30 yıl din adamlarına hakaret ettiniz" paylaşımını yaptı.

ALİ SUNAL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, Bayraktar'a "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.



PRİM YAPMAK İÇİN DİL UZATMAYIN: Sunal, devamında, "Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca Ak Partili diye genellemeyelim Kemal Sunal'ı seven milyonlarca Ak Parti'ye oy veren sempati duyan insan var Kemal Sunal halktır hepimizindir" ifadelerini kullandı.

Cemile Bayraktar kimdir Kemal Sunal filmleri için ne dedi?