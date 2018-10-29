Cemal Kayıkçı cinayetinde flaş gelişme! Suudi Başsavcı İstanbul'a geldi...

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunacak Suudi Başsavcı Suud Muceb'in bulunduğu özel uçak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi.
Muceb'in, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi ve başkonsoloslukta inceleme yapması bekleniyor.
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