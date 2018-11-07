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Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timi daha önce de cinayet işlemiş

Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timi daha önce de cinayet işlemiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediği iddia edildi. Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 20:09 - Güncelleme: 07-11-2018 20:09

BBC'nin haberine göre, Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yılında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grup işledi. Aynı ekibin daha önce Prens Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'yi de öldürdüğü ortaya çıktı.

Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi. Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ İLK DEĞİL

BBC Arapça belgeseli ayrıca bu ekibin öldürdüğü tek ismin Kaşıkçı olmadığına dair iddialara da ulaştı. Suudi yönetimi içinden gizli bir kaynak, Muhammed bin Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'nin de dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Bu cinayeti de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak görülen Suud el Kahtani'nin liderliğindeki ekip gerçekleştirdi.

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