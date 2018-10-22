Cemal Kaşıkçı’nın yeni görüntüler ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son anlarını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.A Haber’in ulaştığı görüntülerde Cemal Kaşıkçı ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Kaşıkçı ve Cengiz evlendikten sonra oturacakları Topkapı’daki siteden çıkıyor.

Suudi Arabistan konsolosluğuna girmeden 1 saat öncesine ait görüntülerde Cemal Kaşıkçı nişanlısıyla beraber caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıkıyor.