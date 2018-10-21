Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısına koruma kararı!

İSTANBUL Valiliği, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in başvurusu üzerine koruma kararı çıkardı.

2 Ekim günü evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girerek bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Fatih’te yaşayan nişanlısı Hatice Cengiz, can güvenliği tehdit altında olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden koruma kararı için başvuru yaptı.

Yapılan başvuru sonucundan İstanbul Valiliği Hatice Cengiz için koruma kararı verdi.

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