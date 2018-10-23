Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı AP'ye başvurdu!

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in AP'ye başvurduğunu bildirdi.
Antonio Tajani, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, Kaşıkçı'nın öldürülmesini tartışacak.
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