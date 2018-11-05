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Cemal Kaşıkçı'nın çocukları konuştu 'babamızın cesedi bize verilmeden...'

Cemal Kaşıkçı'nın çocukları konuştu 'babamızın cesedi bize verilmeden...'

SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 35 yaşındaki oğlu Salah ile 33 yaşındaki oğlu Abdullah Kaşıkçı, CNN Intarnational'a verdikleri röportajda babalarının cesedi kendilerine verilmeden bu işin kapatılamayacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 07:55 - Güncelleme: 05-11-2018 07:55

SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 35 yaşındaki oğlu Salah ile 33 yaşındaki oğlu Abdullah Kaşıkçı, Amerikan CNN kanalına verdikleri mülakatta, babalarını "çok cesaretli, cömert ve çok cesur bir adam" olarak yad edip, "Babamızın cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz" dediler. 

TEK İSTEĞİMİZ DEFNETMEK... Salah Kaşıkçı, "Şu anda tek istediğimiz, babamızı Medine'deki El Baki Kabristanlığı'na ailesinin diğer üyelerinin yanına defnedebilmek. Suudi yetkililerle konuştum, umarım en kısa zamanda bunu gerçekleştirebiliriz." dedi. 

"BİZDE CEVAPLAR YOK"... Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeleri herkes gibi ailesinin de basından takip ettiğini belirten Salah, "İnsanlar bizde cevapların olduğuna inanıyor, ne yazık ki yok." ifadelerini kullandı. Salah, babasının, çocukları ve torunlarına yakın olmak için Washington'dan Türkiye'ye taşınmak istediğini dile getirdi. 

CİDDE'DEKİ İŞİME DÖNMEK İSTİYORUM... Cidde'deki bankacılık işine kısa zamanda geri dönmeyi düşündüğünü kaydeden Salah, babasının ölümünden kısa bir süre sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile tokalaştığı fotoğrafın yanlış yorumlandığını dile getirdi. 

KRAL'A İNANIYORUM... Soruşturmanın bitmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması için beklediklerini kaydeden Salah, "Kral bu işe karışan herkesin adalete teslim edileceğini söylüyor. Buna inanıyorum. Bu olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

BABAMLA VE NİŞANLISIYLA İSTANBUL'DA VAKİT GEÇİRDİK... Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Abdullah Kaşıkçı ise cinayetten önce babasının Türkiye'de olduğunu duyunca, buraya gidip babası ve nişanlısı Hatice Cengiz ile vakit geçirdiğini söyleyerek, "Babam mutluydu. Onunla görüşmek benim için bir fırsattı. İstanbul'da iyi vakit geçirdik. Onun son zamanlarını gördüğüm için mutluyum." diye konuştu. 

"İNŞALLAH ÇOK ACI ÇEKMEMİŞTİR VE HIZLICA OLUP BİTMİŞTİR"... Abdullah, "Ona her ne yapıldıysa umarım çok acı çekmemiştir ya da hızlıca olup bitmiştir. İnşallah huzur içinde ölmüştür." dedi. Cemal Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler üyesi olduğuna yönelik iddialara, Abdullah şöyle yanıt verdi: 

MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÜYESİ Mİ?.. "Bunlar sadece babama yapıştırılan etiketler, insanlar onun makalelerini okuyup derinine inmiyorlar. Bir insana etiket yapıştırmak kolaylarına geliyor. Cemal hiçbir zaman bir muhalif olmadı. Monarşiye ve bunun ülkeyi bir arada tutan unsur olduğuna inandı. Ülkesinin içinden geçtiği dönüşüme de yürekten inanıyordu." 

İKİ DE KIZKARDEŞLERİ VAR... Abdullah Kaşıkçı, babaları hakkında basında çıkan her haberi ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Bir taraftan acımızı yaşarken, bir taraftan da gelen parça parça bilgilerle resmi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu kafa karıştırıcı ve zor. Bu normal bir durum ve sıradan bir ölüm değil." ifadelerini kullandı. CNN'in haberinde, Salah, Abdullah ve kız kardeşleri 27 yaşındaki Noha ile 25 yaşındaki Razan'ın, hala Ortadoğu'da çalıştığı kaydedildi.

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