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Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerini kahinler arıyor!

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerini kahinler arıyor!

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yeri hala bulunamadı. Yurtdışında ‘kâhin’ olarak bilinen bazı kişilerin İnterpol aracılığıyla İstanbul Emniyeti'ne cesedin yerini rüyalarında gördüklerini söyleyip ihbarda bulundukları ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:28 - Güncelleme: 26-10-2018 09:24

WASHİNGTON Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinin ardından cesedi halen bulunamadı. Konsolosluk bahçesindeki kuyudan alınan su numunesinde DNA örneğine rastlanılmazken, Konsolosluktaki araçların Türk polisi arama yapmadan önce oto kuaföründe detaylı temizlik yaptırıldı. 

KÂHİNLER RÜYALARINDA GÖRÜYOR!... Cemal Kayıkçı'nın cesedinin bulunamaması üzerine yurtdışında ‘kâhin’ olarak bilinen kişiler de devreye girdi. Kahinlerin İnterpol aracılığıyla, İstanbul Emniyeti’ne yurtiçinde bulunan bazı kişilerin de cesedin yerini rüyalarında gördüklerini söyleyerek ihbarda bulunduğu belirtildi. Sultangazi’deki otoparkta bulunan diplomatik plakalı Mercedes’in bagajından çıkan elbiselerin de otomobili bırakan konsolosluk görevlisi Muhammed Ö.’ye ait olduğu tespit edildi.

KUYUDAN ALINAN SUDA DNA ÇIKMADI... Suudi Başkonsolosun rezidansındaki aramada bahçedeki kuyunun suyu da boşaltılmak istendi. Ancak Suudi yetkililer, suyu boşaltmak için gelen itfaiyecilerin isimleri aramaya katılacaklar listesinde yer almadığı için rezidansa sokmadı. Bunun üzerine önceki akşam kuyuda kamerayla inceleme yapıldı ve sudan örnekler alındı. Yapılan kriminal incelemede, suda herhangi bir DNA örneğine rastlanmadı.

OTO KUAFÖRDE DETAYLI TEMİZLİK... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bir detay da ortaya çıktı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu yetkililerinin araçlarda yapılacak aramalar öncesinde, araçların tümünü oto kuaföre götürdüğü ve detaylı temizlik yaptırdığı anlaşıldı. Temizlik yapılan araçlar arasında, Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu gün başkonsolosluk binasından rezidansa giden ve 3 gün boyunca garajdan çıkartılmayan 34 CC 1685 plakalı Mercedes Vito minibüs de bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 10:05 Nobel öyküsü Kırmızı pazartesi Marquez Herkes cinayetin olacağını çok önceden biliyordu ama kimse engel olmadı

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