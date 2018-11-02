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Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalandıktan sonra bakın ne yapılmış! Yasin Aktay açıkladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalandıktan sonra bakın ne yapılmış! Yasin Aktay açıkladı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü cesedi parçalanarak yok edildi" demişti. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, cesedin parçalandıktan sonra kimyasallarla eritilerek yok edildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:16 - Güncelleme: 02-11-2018 09:16

WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesiyle ilgili kan donduran yeni bir iddia daha gündeme geldi. İstanbul Başsavcılığı, "Cemal Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü. Cesedi parçalanarak yok edildi" açıklaması yapmıştı. Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken "Dışarı çıkamazsam ona haber ver" dediği Yasin Aktay'dan kan donduran bir iddia daha geldi. 

ERİTEREK YOK ETMİŞLER... "Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı bilgisi bizde vardı. Fakat şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler. Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarının sebebi de daha kolay eritmek. Cesetten eser bırakmamak amaçlanmış. Savcılığın ifadesinden de bu anlaşılıyor."

CESEDE BU MUAMELE AYRI BİR SUÇ... "Verebilecekleri makul bir cevapları yok. Katillik, masum bir insanı katletmek ayrı bir suç, cesede yapılan muamele ve boyutları ayrı bir suç ve utanç. Mevcut kamera sistemlerinin bizi götürdüğü her yere gidildi, ceset bulunamadı. Ortada deliller var. Cemal Kaşıkçı başına gelecekleri tahmin etseydi başkonsolosluk kapısından içeri girer miydi?"

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