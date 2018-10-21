Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Son sözleri ne oldu? İşte Suudilerin son iddiası...

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü dün gece yarısı kabul eden Suudi Arabistan'dan bugün yeni bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili, İstanbul'daki konsolosluk binasına giren Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'in yakın koruması Mutreb'e "Ne yapıyorsunuz? Beni kaçıracak mısınız?" diye sorduğunu ve "Seni uyuşturacağız ve kaçıracağız..." cevabı aldığını söyledi. Peki Kaşıkçı'nın cesedi nerede?..

18 GÜN SONRA HİKAYE ANLATIYORLAR... 2 Ekim tarihinde İstanbul Başkonsolosluğu'na giren gazeteci Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilmişti. Günlerce cinayeti inkar eden Riyad yönetimi, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü kabul etti. Dünden bu yana Suudi Arabistan'a dünyadan tepki yağıyor ve Reuters'ın yeni haberinin başlığı 'Suudi Arabistan, şüpheler arasında Kaşıkçı'nın ölümünde diğer hikayeyi kanıtlamaya çalışıyor' oldu.

PRENSİN KORUMASINI GÖREN KAŞIKÇI'NIN SON SÖZLERİ... Haberde ayrıca, konsolosluk içerisinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın koruması Maher Abdulaziz Mutreb'le Cemal Kaşıkçı'nın konuşmalarına dair detaylar var.

SENİ UYUŞTURACAĞIZ VE KAÇIRACAĞIZ... Buna göre, Kaşıkçı Mutreb'e "Ne yapıyorsunuz? Beni kaçıracak mısınız" diye sordu, Mutreb'den "Seni uyuşturacağız ve kaçıracağız" yanıtını aldı.

KAŞIKÇI BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA... Suudi yetkili, tartışma sürerken Kaşıkçı bağırmaya başladığını, paniğe kapılan timden birinin gazetecinin ağzını kapatmaya çalıştığını ileri sürdü. Yetkili, ağzı kapatılan Kaşıkçı'nın öldüğünü savundu.

PLANA GÖRE İSTANBUL DIŞINDA BİR EVDE TUTULACAKTI... Suudi yetkilinin açıklamasına göre, Suudi hükümeti tarafından gönderilen ekip Kaşıkçı’yı Riyad’a dönmesi için ikna etmeyi amaçlıyordu ve plana göre Kaşıkçı İstanbul dışında bir evde tutulacaktı. İddiaya göre görüşme sırasında bir şeyler yanlış gitti ve ekip emirlerin dışına çıkarak panikleyip şiddete başvurdu.

MÜZAKERE EKİBİNİN ŞAŞKINLIĞI ÜSTÜNÜ ÖRTTÜRDÜ... Cemal Kaşıkçı cinayetinin müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyleyen aynı yetkili, "Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu" dedi. Soruşturmada 18 kişinin gözaltına alındığını ve üst düzey üç istihbarat görevlisinin kovulduğunu duyuran Riyad yönetimi, halen Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu açıklamış değil.

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