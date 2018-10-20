Donal Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan'a İran'a karşı denge için ihtiyacımız var haberin devamı için tıklayın »
Veliaht Prens Selman yeni istihbarat servisinin yapılanması için görevlendirildi haberin devamı için tıklayın »
Suudi Arabisan: Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili 18 Suudi gözaltına alındı haberin devamı için tıklayın »
Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı konsoloslukta çıkan arbedede öldü haberin devamı için tıklayın »
2 Ekim tarihinde evlilik için belgelerini almak üzere girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belli oldu.
Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Yapılan resmi açıklamada Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" ifade edildi.
CESEDİ YEREL BİR İŞBİRLİKÇİYE TESLİM EDİLDİ
Ancak açıklamada 18 gün önce öldürülen Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bilgi verilmedi. Reuters haber ajansının Suudi yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Kaşıkçı'nın cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER