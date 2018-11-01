  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi ne oldu üst düzey yetkili açıkladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi ne oldu üst düzey yetkili açıkladı

Cemal Kaşıkçı cesedi nerede merak konusu oldu. ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akibetiyle ilgili üst düzey bir Türk yetkilinin açıklamalarına yer verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 09:42 - Güncelleme: 01-11-2018 09:42

Washington Post gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Kaşıkçı'nın nasıl yok edildiğine dair açıklama yaptı. Haberde ismi gizli tutulan yetkilinin, Kaşıkçı'nın cesedinin başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitte eritilmiş olabileceğini, yapılan arama ve incelemelerde elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini ifade etti.

Yetkili gazeteye yaptığı açıklamalarda "Kaşıkçı'nın cesedinin gömülmesine gerek yoktu" diye konuştu.

Çarşamba günü soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı ve yok edildi" demişti.

Suudi Arabistan'ın resmi makamları, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etse de, cesedin nerede olduğunun bilinmediğini savunuyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın cesedinin 'yerli bir işbirlikçiye' teslim edildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Washington Post'a konuşan üst düzey Türk yetkili ise soruşturmayı yürüten ekiplerin 'yerli işbirlikçi' açıklamasını gerçekçi bulmadıklarını aktardı.

Başsavcılık açıkladı Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü! İşte ayrıntılar...

'SUUDİ BAŞSAVCI İŞBİRLİĞİ İZLENİMİ VERMEDİ'
Gazetenin haberinde Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'in İstanbul temaslarında perde arkasında neler yaşandığına dair de bilgiler yer alıyor.

Gazeteye konuşan ikinci bir Türk yetkili, el-Macib'in üç günlük İstanbul temasları boyunca Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğuna dair hiçbir detay vermediğini aktardı.

Yetkili, "El-Macib'in önceliği Türkiye'nin elinde hangi delillerin olduğunu tespit etmekti… Soruşturmada samimi bir işbirliği içerisinde olacakları izlenimini edinmedik" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş ve kendisinden haftalarca haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtları olduğunu söylüyordu. Ancak var olduğu iddia edilen kayıtlara dair kanıt paylaşılmadı.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberinin ortaya çıkmasıyla önce 'öldürülmediğini' öne sürdü, daha sonra da 'sorgu sırasında çıkan kavgada öldürüldüğünü' söyledi.

Suudi Başsavcılığı ise daha sonra Kaşıkçı'nın önceden planlanmış bir biçimde öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cemal Kaşıkçı'nın cesedi ne oldu üst düzey yetkili açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Meyni 01 Kasım 2018 10:11 Ne olacak Et Kıyma oldu Et kıyma.....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro