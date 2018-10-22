Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! İfade veriyorlar...

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş gelişme... Son dakika haberine göre, Suudi Konsolosluğu'nda çalışan 5 Türk vatandaşının tanık olarak ifadesi alınıyor...

Konsoloslukta görevli 25 kişinin tanık olarak ifadeye çağrıldığı belirtiliyor...