Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! İfade veriyorlar...

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş gelişme... Son dakika haberine göre, Suudi Konsolosluğu'nda çalışan 5 Türk vatandaşının tanık olarak ifadesi alınıyor...
Konsoloslukta görevli 25 kişinin tanık olarak ifadeye çağrıldığı belirtiliyor...
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