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Cemal Kaşıkçı soruşturması! 11 kişilik Suudi heyet Konsolosun konutuna geldi

Cemal Kaşıkçı soruşturması! 11 kişilik Suudi heyet Konsolosun konutuna geldi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta geldi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:58 - Güncelleme: 17-10-2018 16:00

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna geldi.

Türkiye'den dün ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı.

POLİS ARAMA YAPMAK İÇİN GELDİ
Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi. Polis arama yapmak için Suudi Konsolos'un konutuna geldi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 15:39 yazıklar olsun insanlığınızdan utanın ya. bir gazeteci nekadar tehdit olabilir krallığınıza demokrasi düşmanlarını türkiyeden kovun

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