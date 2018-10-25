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Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüüğü ortaya çıkan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kaşıkçı olayıyla ilgili kuyuyu arama izni verilmedi kuyudaki sudan örnek alındı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 15:20 - Güncelleme: 25-10-2018 15:20

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki kuyuda arama izni verilmedi. Kuyudaki sudan örnek alındı.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'den gelen bilgilerin Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösterdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, "Kardeş Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kurulan ortak çalışma grubu aracılığıyla kardeş Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Muceb ayrıca Başsavcılığın, edindiği bilgiler ışığında gerçekler ortaya çıkarılana kadar şüphelilere yönelik soruşturmayı sürdüreceğini kaydetti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 15:25 Hani sabastian Turk dostuydu herif kuyusunun bile aranmasina izin vermiyor

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