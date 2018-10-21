Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme! 25 kişi daha ifadeye çağrıldı

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Cinayeti soruşturan savcılık, 25 kişiyi daha tanık olarak ifadeye çağırdı.

Hafta içinde savcılar 20 kişiyi tanık olarak dinlemişti. 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Riyad yönetimi tarafından kabul edilmişti. Henüz Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ BİR TÜRK VATANDAŞINA TESLİM EDİLDİ: Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluk binasından çıkarıldıktan sonra Sultanahmet'e götürüldüğü ve burada yok edilmesi için bir Türk vatandaşına teslim edildiği iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeni konsolosluk çalışanlarının yardımıyla bina dışına çıkarıldı. Ceset, Sultanahmet bölgesinde Mardin nüfusuna bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına teslim edilerek ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Cenazenin doğrudan bir yere gömülmediği ve Suudi konsolosluğunun Türkiye'de irtibatlı olduğu bir kişi aracılığıyla yok edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kaşıkçı'nın cansız bedeninin teslim edildiği Mardin nüfusuna bağlı kişinin de polis tarafından arandığı belirtildi.