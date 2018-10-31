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Cemal Kaşıkçı için gelen Suudi Başsavcı bakın ne istedi?

Cemal Kaşıkçı için gelen Suudi Başsavcı bakın ne istedi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb'in ısrarla Cemal Kaşıkçı'nın telefonunu istediğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 08:23 - Güncelleme: 31-10-2018 08:23

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da. Savcının temaslarına ilişkin Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, edindiği bilgileri bugünkü yazısında paylaştı.

TELEFONU İSTEDİ
Suudlu Başsavcı’nın cinayeti aydınlatmak için elindeki bilgileri paylaşmaktan ziyade Türkiye’nin elindeki bilgi ve belgeleri öğrenmeye çalıştığına dikkat çeken Selvi, "Başsavcı Muceb’in temasları sırasında ısrarla Cemal Kaşıkçı’nın telefonunu istediği ortaya çıktı." diye yazdı.

İŞBİRLİĞİNE YANAŞMADI
Kaşıkçı cinayetine ilişkin savcıya "Bir yerli işbirlikçiden söz ettiniz. Bu yerli işbirlikçi kim? Kaşıkçı’nın cesedi nereye gömüldü?" sorularına cevap vermeyen savcıya, “Bu iki konuda bilgi vermediğiniz sürece bir ilerleme sağlanamaz” karşılığının verildiğini aktardı. Selvi, soruşturmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verdi:

TUTUKLU 18 KİŞİNİN İFADESİNE OLUMSUZ YANIT VERDİ
"Türk çalışanların savcılık ifadelerine ulaşmaya çalışan Suud el Muceb, “Cinayet mahalli Türkiye olduğu için Suudi Arabistan’da tutuklu olan 18 kişinin ifadelerinin” talep edilmesi üzerine yine olumsuz yanıt veriyor. Suudlu Başsavcı hem yerli işbirlikçinin ismini vermiyor, hem cesedin nerede saklandığı konusundaki bilgileri paylaşmıyor hem de Türk tarafının 18 kişinin ifadelerine ulaşmasına yardımcı olmuyor. "

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Arif 31 Ekim 2018 09:01 O savcı delil karartmaya gelmiş defolup gitsin.

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