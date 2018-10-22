  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdülkadir Selvi'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şok detaylar...

Abdülkadir Selvi'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şok detaylar...

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin yazısına göre Cemal Kaşıkçı, herhangi bir sorguya alınmadan hemen boğuldu. Kaşıkçı'yı boğma işlemi 7-8 dakika sürdü. Hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın parması kesilerek Apple Watch ve telefonu karşılaştırılmaya çalışıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:39 - Güncelleme: 22-10-2018 08:39

Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili detayları yazdı. Kaşıkçı'nın, doğrudan Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin makamına alındığına dikkat çeken Selvi, Suudi gazetecinin sorguya çekilmeden infaz timi tarafından hemen boğulduğunu belirtti.

Boğma işlemi 7-8 dakika sürüyor
Kaşıkçı’nın cep telefonu ile kolundaki akıllı saati Apple Watch’un eşleştiği bilindiği için çalıştırılmak istendiğine dikkat çeken Selvi'nin yazısı şöyle : "Bunun için önce parmağı kesilip parmak izinden açılmaya çalışılıyor. Ama başarılı olamıyorlar. Suudilerin açıkladığı şekilde bir arbede veya sorgulama yaşanmıyor. İnfaz timinin kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada Kaşıkçı, doğal bir refleks olarak direnmeye çalışıyor. Bir poşet ya da ipi andıran plastik bir malzeme ile boğuluyor.

Sonra vahşetin ikinci bölümüne geçiyorlar. Adli tıp kurumu başkanı Al Tubaigy, müzik açıp cesedi 15 parçaya ayırıyor. Bunların hepsi başkonsolosun makamında gerçekleşiyor. Kaşıkçı’nın öldürülme anına ait ses kayıtları da o anda yaşanan vahşeti kaydediyor."

Vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın son günleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili çok çarpıcı iddia!

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısına koruma kararı!

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdülkadir Selvi'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şok detaylar... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 10:05 bu kadar ayrinti nereden biliniyor?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro