Abdülkadir Selvi'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şok detaylar...

Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili detayları yazdı. Kaşıkçı'nın, doğrudan Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin makamına alındığına dikkat çeken Selvi, Suudi gazetecinin sorguya çekilmeden infaz timi tarafından hemen boğulduğunu belirtti.

Boğma işlemi 7-8 dakika sürüyor

Kaşıkçı’nın cep telefonu ile kolundaki akıllı saati Apple Watch’un eşleştiği bilindiği için çalıştırılmak istendiğine dikkat çeken Selvi'nin yazısı şöyle : "Bunun için önce parmağı kesilip parmak izinden açılmaya çalışılıyor. Ama başarılı olamıyorlar. Suudilerin açıkladığı şekilde bir arbede veya sorgulama yaşanmıyor. İnfaz timinin kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada Kaşıkçı, doğal bir refleks olarak direnmeye çalışıyor. Bir poşet ya da ipi andıran plastik bir malzeme ile boğuluyor.

Sonra vahşetin ikinci bölümüne geçiyorlar. Adli tıp kurumu başkanı Al Tubaigy, müzik açıp cesedi 15 parçaya ayırıyor. Bunların hepsi başkonsolosun makamında gerçekleşiyor. Kaşıkçı’nın öldürülme anına ait ses kayıtları da o anda yaşanan vahşeti kaydediyor."

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