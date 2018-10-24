Cemal Kaşıkçı cinayetinde dublör Türkiye'den böyle kaçtı

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. S.Arabistan'ın kullandığı dublörün kaçış anı ortaya çıktı.



AA'nın haberine göre Kaşıkçı ile aynı yaşlarda olan ve fiziki benzerliğiyle de dikkati çeken Mustafa Muhammed el-Medeni'nin özel olarak bu iş için İstanbul'a gönderildiği anlaşılıyor.

KİMLİK BİLGİLERİNE YER VERİLMEMİŞ

Medeni'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Mühendis Mustafa Medeni" ismiyle açılan hesabında, kimlik bilgilerine yer verilmediği gibi herhangi bir paylaşımı da bulunmuyor.

SELMAN'A YAKIN BİR İSİM OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Medeni'nin Riyad yönetimine ve özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın bir isim olduğu iddia ediliyor. İsmini açıklamak istemeyen Suudi bir yetkili, 15 kişilik ekipte yer alan isimlerden birinin de Mustafa Medeni olduğunu onun da emniyet görevlisi olduğuna işaret etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesi ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen bir kişinin aynı gün dublörü olarak Başkonsolosluk'tan çıktığı belirlenmişti.