Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü iddiası!

Ata 20 Ekim 2018 16:44 Adamı boğmak için 15 kişi gelmez... kimi kandırıyorlar.Pazarlıklar sürüyor sonunda kalp kırmızı geçirdi bizde onu özel uçakla memleketlerine götürdük de diye bilirler.....Resmen işkence yapıp parçalıyarak özel uçakla götürdüler. Üstelik bunu T.C topraklarında yaptılar.Elçi kaçtı ...NEDEN??? Çünkü bu işin izahı yok...Bir insanı vahşice katletmenin izahında olamaz zaten...Şimdi soru şu , dünyanın ve Türkiye'nin yaptırımı ne olacak...