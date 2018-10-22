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Cemal Enginyurt 'hayırlı olsun' deyip AK Parti İstanbul adayını açıkladı

Cemal Enginyurt 'hayırlı olsun' deyip AK Parti İstanbul adayını açıkladı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Şile'de katıldığı bir toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 11:58 - Güncelleme: 22-10-2018 11:58

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Şile Ordulular Derneği'nin olağan kongresine katılarak ilçede yaşayan hemşerileriyle bir araya geldi.  'Ben size bir haber vereyim' diyerek konuşmasına başlayan Enginyurt, şöyle konuştu:

"AÇILIŞI NUMAN BEY AÇILIŞI ERTELEMİŞ"
Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Nereden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt diyeceksiniz. Ben bugün buraya Esenyurt  ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu)  binasının açılışı için geldim. Ama dün beni aradılar. Numan Bey dediler 'ertele' dedi, dediler. Dernek binasının açılışını Numan Bey ertelemiş. Ben siyasetçiyim. İyi de bir siyasetçiyim. Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben buradan şunu anladım. Demek ki Numan Bey İstanbul adayı. Çünkü Kasım ayına adaylar belli olur değil mi? O zaman geniş bir açılış yapacak orada dedim. Hayırlı olsun.

"SÖZ VERİYORUM SONUNA KADAR ÇALIŞACAĞIM"
Ben de şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milliyetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar altına alırız. Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem. O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmayacak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum sonuna kadar çalışacağım. Niye? Hiç olmazsa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Başkanı olsun."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • AR 22 Ekim 2018 13:22 OLSUN OLSUN.. O DA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALSIN

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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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