Cem Yılmaz'la Defne Samyeli arasında büyük kriz!

Bu yazı Bodrum’da geçiren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin arasında eski eş krizi yaşandığı öğrenildi. 2 Ağustos’ta oğlu Kemal’in doğum gününü kutlamak için Bodrum’daki evinde parti vermeye hazırlanan Yılmaz, 4.5 yıl önce boşandığı ve çocuğunun annesi Ahu Yağtu’yu da davet etti. Bu durumdan hoşlanmayan Samyeli ve komedyenin aralarında sorun yaşandığı konuşuluyor.