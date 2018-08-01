Cem Yılmaz'ın yeni kankası Cem Davran

Yanında ağabeyi Can Yılmaz, Özkan Uğur ve Cem Davran vardı. Mekan çıkışı espri yapan Yılmaz, “Bakın artık Ozan (Güven) gitti, Cem Davran geldi” dedi.
Cem Davran, Yılmaz’ın yeni filminde oynayacağını söyledi.
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23 Nisan 1973'te İstanbul'da doğdu.Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okurken Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladı. İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'deDEVAMI »
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