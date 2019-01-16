Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi kapalı gişe!

Bugüne dek gerçekleştirdiği her gösterisinde büyük talep gören Cem Yılmaz, yeni şovunu görücüye çıkarıyor. Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus adını verdiği yeni gösterisi ile hayranlarıyla buluşacak. 9 Mart'ta İngiltere'deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London'da yapılacak olan gösterinin biletleri biterken, 10 Mart satışları ise devam ediyor.

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