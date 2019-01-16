Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi kapalı gişe!

Bugüne dek gerçekleştirdiği her gösterisinde büyük talep gören Cem Yılmaz, yeni şovunu görücüye çıkarıyor. Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus adını verdiği yeni gösterisi ile hayranlarıyla buluşacak. 9 Mart'ta İngiltere'deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London'da yapılacak olan gösterinin biletleri biterken, 10 Mart satışları ise devam ediyor.
Yılmaz sosyal medyadan, "Londra Apollo daki gosterimin ilk gun biletleri bitmis...tesekkurler. Sizin icin bir gun daha Londra’da olacagim.10 mart biletleri satista" paylaşımında bulundu. Gösterinin bilet fiyatları ise yaklaşık 400 lira ile 1100 lira arasında değişiyor.
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