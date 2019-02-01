Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği cevap güldürdü

Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye hediye etti. Piyanonun yerine ulaştığını Twitteer hesabından duyuran Cem Yılmaz, bir takipçisinin "İyilik yaptım, göstereyim" yorumuna, esprili bir dille, "Sen de yapabilirsin fındık" yanıtı güldürdü

Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye hediye etti. Piyanonun yerine ulaştığını sosyal medya hesabından duyuran Cem Yılmaz, bir takipçisinin "İyilik yaptım, göstereyim" yorumuna, esprili bir dille, "Sen de yapabilirsin fındık" yanıtı takipçilerini güldürdü

Twitter

Facebook 1 7

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Twitter'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Ünlü komedyen bir takipçisinin piyano isteğini yerine getirdi. Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye bağışladı.



Twitter

Facebook 2 7

Piyanonun yerine ulaştığını sosyal medya hesabından duyuran Cem Yılmaz, bir takipçisinin "İyilik yaptım, göstereyim" yorumuna, esprili bir dille, "Sen de yapabilirsin fındık" yanıtını veren Yılmaz'ın cevabı takipçilerini güldürdü. Twitter

Facebook 3 7