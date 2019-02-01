Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği cevap güldürdü

Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye hediye etti. Piyanonun yerine ulaştığını Twitteer hesabından duyuran Cem Yılmaz, bir takipçisinin "İyilik yaptım, göstereyim" yorumuna, esprili bir dille, "Sen de yapabilirsin fındık" yanıtı güldürdü

Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği cevap güldürdü

Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye hediye etti. Piyanonun yerine ulaştığını sosyal medya hesabından duyuran Cem Yılmaz, bir takipçisinin "İyilik yaptım, göstereyim" yorumuna, esprili bir dille, "Sen de yapabilirsin fındık" yanıtı takipçilerini güldürdü

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Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği cevap güldürdü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Twitter'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Ünlü komedyen bir takipçisinin piyano isteğini yerine getirdi. Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye bağışladı.

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Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği cevap güldürdü

Piyanonun yerine ulaştığını sosyal medya hesabından duyuran Cem Yılmaz, bir takipçisinin "İyilik yaptım, göstereyim" yorumuna, esprili bir dille, "Sen de yapabilirsin fındık" yanıtını veren Yılmaz'ın cevabı takipçilerini güldürdü.

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Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği cevap güldürdü

Cem Yılmaz kimdir?: Sinema oyuncusu, yönetmen, karikatürist ve komedyen. Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te istanbul'da Kocamustafapaşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif’tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kızkardeşi vardır. Kocamustafapaşa'da ki Mehmet Akif İlkokulu'nda 4. sınıfta okurken ailesiyle birlikte Bahçelievler'e taşındı. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür.

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