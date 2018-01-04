Cem Yılmaz'ın o sahnesi kırdı geçirdi film yarıda kaldı

Cem Yılmaz, senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı ‘Arif V 216’da kadın kılığına girdi. Bu sahneler ekibi gülme krizine soktu. Öte yandan yarın vizyona girecek olan filmin galası da dün akşam Zorlu Center'da gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda buluşturan filme ilgi büyüktü. Film oyuncularının yanı sıra sanat, sosyete ve iş dünyasının önde gelen isimleri de geceye boy gösterdi. İşte galadan dikkat çeken görüntüler...