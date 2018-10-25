Cem Yılmaz'ın eski eşi 'Erkenci Kuş'un eski aşkıyla yakalandı!

SEÇKİN Özdemir ile Ahu Yağtu dün gece bir eğlence mekanından birlikte çıkarken gazetecilere yakalandı. Paparazilerin arddı ardına patlayan flaşları Seçkin Özdemir'in paniklemesine neden oldu. Bu panik Ahu Yağtu'yu kızdırdı. Seçkin Özdemir'in geçen ay ayrıldığı Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile barışmak istediği ve dizinin çekildiği sete 100 adet kırmızı gül gönderdiği iddia edilmişti. Paniğin sebebinin Demet Özdemir'in bu fotoğrafları görecek olması olduğu sanılıyor.
ile kulüpten çıkarken flaşlar patladı. Başka bir taksiye yönelen Özdemir’e, Yağtu “Nereye gidiyorsun?” diye seslendi.
Oyuncu Seçkin Özdemir 5 ay aşk yaşadığı meslektaşı Demet Özdemir’den bir ay önce ayrılmıştı. Seçkin Özdemir (37) önceki akşam Etiler’deki bir gece kulübünde Cem Yılmaz’ın eski eşi, oyuncu Ahu Yağtu (40) ile samimi bir şekilde eğlendi.
Aralarındaki yakınlık dikkat çekti. İkili meraklı bakışlara aldırmadı. Sabaha karşı kulüpten çıktılar. Taksiye binerken flaşlar patladı.
Seçkin Özdemir bir anda Ahu Yağtu’yu bırakıp başka bir taksiye yöneldi. Şaşırıp kalan Ahu Yağtu “Neler oluyor, nereye gidiyorsun?” dedi.
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