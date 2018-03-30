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Cem Yılmaz'ın değişimi 12 kilo verdi

Cem Yılmaz'ın değişimi 12 kilo verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sıkı bir diyetle 12 kilo verdi. 90 kiloya ulaşan Cem Yılmaz diyetisyen yardımıyla kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 10:06 - Güncelleme: 30-03-2018 10:06



Bir şişmanlayıp bir zayıflayan Cem Yılmaz, yaz sezonuna hazır! Geçtiğimiz yıl tatilde çekilen yandaki fotoğrafı tekrar vermek istemeyen ünlü komedyen sıkı bir diyetle 12 kilo zayıfladı.

DİYETİSYENE GİTTİ: Cem yılmadı, eridi bitti! Son yıllarda aldığı kilolarla başı dertte olan komedyen, ‘Arif V 216’nın hazırlık ve çekim sürecindeki stresin etkisiyle bu sefer 90 kiloya kadar çıkmıştı. Filmin vizyona girmesinin ardından diyetisyenin yolunu tutan Yılmaz, adeta yemeden içmeden kesildi. Sıkı bir diyete giren ünlü komedyen kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.



ERKENDEN UYUDU...  Diyete uygun beslenme programına başlayan komedyen, geç yatmanın kilo vermede en büyük problem olduğunu görünce uyku sistemini düzenledi. Evindeki spor salonuyla yetinmeyerek Belgrad Ormanı’nda düzenli yürüyüşe başladı. Her yere otomobille gitme alışkanlığını bırakıp bisiklet alarak pedal çevirmeye başladı. Yılmaz, bu sayede 3 ayda 12 kilo verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ANGARALI 30 Mart 2018 10:27 TAM GÜREŞÇİ FİZİĞİ OLMUŞ BE HACIM SENLE BİR SALTOMU BAĞLASAK ACABA ÇAYIRDA ÇİMENDE ROL İCABI YANİ GERÇİ BEN SENİ YENERİM

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