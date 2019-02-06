Cem Yılmaz'ı utandıran Defne Samyeli sorusu: O his güzel

Yazdım. Çizdim. Çocuklukta bunları insanlara gösterme meselesi aileyle sınırlı oluyor. Bir Türk filminden sahne oynuyorsun… 'Vay be ne güzel yaptı' diye herkes gülüyor. Ama biraz sakalın çıkınca, 17 yaşına gelince 'Ben bunları nerede yapacağım' duygusu geliyor. Bu duygu onu nereye götürüyor?