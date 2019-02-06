Cem Yılmaz'ı utandıran Defne Samyeli sorusu: O his güzel

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Vogue dergisinin şubat sayısına verdiği bir röportajda Defne Samyeli'yle aşkına ilişkin "Öyle şeyler söylemekten utanırım" diyerek çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

Cem Yılmaz'ı utandıran Defne Samyeli sorusu: O his güzel

Vogue dergisinin şubat sayısına konuşan Cem Yılmaz'ın büyük bir merakla beklenen röportajından satır araları okuyucuyla paylaşıldı. Defne Samyeli ile olan aşkına ilişkin çok konuşulacak bir yorumda bulunan Yılmaz, oğlu Kemal'e, gençlik yaşamına ve sinema dünyasına dair de dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte ünü komedyen ve sinemacının o röportajından satır başları;

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Cem Yılmaz'ı utandıran Defne Samyeli sorusu: O his güzel

"90'ların başında 17-18 yaşındaydım. İçine kapanık demeyeyim bu işlerin köküyle çok ilgilenen bir çocukluk geçirdim. Her Şey Çok Güzel Olacak'ta Mazhar (Alanson) abinin oynadığı karakter kendi fotoğrafını kesip Porsche'nin içine koyar. O bendim işte. Fotoğrafları kesip kesip kendimce afişlerde en başlarda yer aldım. Filmlerde oynadım...

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Cem Yılmaz'ı utandıran Defne Samyeli sorusu: O his güzel

Yazdım. Çizdim. Çocuklukta bunları insanlara gösterme meselesi aileyle sınırlı oluyor. Bir Türk filminden sahne oynuyorsun… 'Vay be ne güzel yaptı' diye herkes gülüyor. Ama biraz sakalın çıkınca, 17 yaşına gelince 'Ben bunları nerede yapacağım' duygusu geliyor. Bu duygu onu nereye götürüyor?

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Cem Yılmaz'ı utandıran Defne Samyeli sorusu: O his güzel

Üniversitenin birinci sınıfındayken ankesörlü telefonun başında ağlamıştım işte. Telefonla dergiye başvurdum. Dediler ki 'Bu şekilde adam almıyoruz.' Zaten 'Merhaba, ben dergiye gelebilir miyim?' diyen adam mı alınır dergiye? Çizersin götürürsün. Ağlamıştım gerçekten. Üzülmüştüm çünkü...

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