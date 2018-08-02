Cem Yılmaz'ı sonunda çileden çıkardılar: Siz kendiniz uyduruyorsunuz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli önceki gün Bodrum Milas Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli magazin basınının iddiasına göre haklarında çıkan son haberlere veryansın etti. Bildiğiniz üzere Yılmaz'ın Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği yönünde iddialara ortaya atılmıştı.

Çıkan bu iddialara yanıt veren ünlü komedyen, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı. Gazetecilerin medyaya yansıyan haberleri sorduklarını söylemeleri üzerine iyice sinirlenen komedyen, "Saçma sapan haberler bunlar, kimseyi ilgilendirmez kardeşim" diyerek aracına bindi. Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, sevgilisi Defne Samyeli destek olarak sakinleştirdi iddia edildi.



