Cem Yılmaz'ı sonunda çileden çıkardılar: Siz kendiniz uyduruyorsunuz

Cem Yılmaz aşk yaşadığı Defne Samyeli ile eski eşi Ahu Yağtu'nun, Oğlu Kemal'in doğum günü partisinde bir araya gelmek istemediği yönünde çıkan haberlere isyan etti. Yılmaz çıkan haberler hakkında kendisine sorulan soruya " Siz kendiniz uyduruyorsunuz" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz'ı sonunda çileden çıkardılar: Siz kendiniz uyduruyorsunuz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli önceki gün Bodrum Milas Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli magazin basınının iddiasına göre haklarında çıkan son haberlere veryansın etti. Bildiğiniz üzere Yılmaz'ın Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği yönünde iddialara ortaya atılmıştı.

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Cem Yılmaz'ı sonunda çileden çıkardılar: Siz kendiniz uyduruyorsunuz

Çıkan bu iddialara yanıt veren ünlü komedyen, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı. Gazetecilerin medyaya yansıyan haberleri sorduklarını söylemeleri üzerine iyice sinirlenen komedyen, "Saçma sapan haberler bunlar, kimseyi ilgilendirmez kardeşim" diyerek aracına bindi. Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, sevgilisi Defne Samyeli destek olarak sakinleştirdi iddia edildi.

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Cem Yılmaz'ı sonunda çileden çıkardılar: Siz kendiniz uyduruyorsunuz

Oğlunun doğum günü partisini Bodrum Mandarin'de bulunan evinde yapacağı öğrenilen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ve Ahu Yağtu'yu bir araya getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

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Cem Yılmaz'ı sonunda çileden çıkardılar: Siz kendiniz uyduruyorsunuz

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