Cem Yılmaz'dan yeni stand-up gösterisi geliyor

Defne Samyeli ile olan birlikteliği doludizgin devam ederken 18 Ocak 2019'da Karakomik Filmler ile 2 perdede 2 farklı film izleterek dünyada bir ilke imza atacak olan Cem Yılmaz, bir yandan da yeni stand-up gösterisi hazırladığını açıkladı.

Karakomik Filmler 2'nin ardından tüm Türkiye'de turneye başlayacak olan Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma şu notu yazdı;

''İSMİ DUYAN PAHALI MI DİYO''

''Gösteri hazırlıyorum...İsmi duyan pahalı mı diyo :) al sana konu...zaten konumuz da bu.Konunuz konumuzdur. Mart 2019''





