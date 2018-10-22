Cem Yılmaz'dan itiraf: Birçok arkadaşım beni tahrik ediyor!

Müziğe olan merakı ile bilinen Cem Yılmaz'ın filmde seslendirdiği 7 parça da tamamen Arif Işık karakteri olarak yorumlandı. Albümde ayrıca Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan ve Ozan Güven de müzikteki yeteneklerini sergilediler. İmza gününe gelen sevenlerini gülme krizine sokan Cem Yılmaz, önemli itiraflarda da bulundu.

BİRÇOK ARKADAŞIM TAHRİK EDİYOR Cem Yılmaz, "Bu albüm çok önemli bir hatıra bizim için. Şarkı söylemekle alakalı birçok arkadaşım tahrik ediyor. Yakınlarda yine bir albümde İlhan Abi'nin (Şeşen) albümünde aranjemi istediler, ben seslendirmiştim. Ben hobi olarak ilgileniyorum” şeklinde konuştu.

İskender Paydaş hakkında da konuşan Cem Yılmaz, “Kaliteli Türk popunun yarısı demek” dedi ve “Yüzde altmışı demeyeyim de bazıları üzülmesin. Çok önemli bir müzisyen hepimizin hayatında… Filmde doksanlara ait pop şarkılarının söylenmesi fikri geldiğinden itibaren ben hep istedim ki İskender'le çalışalım. Sağ olsun çok özel bir şey çıkardı ortaya. O kadar özel ki hasretle plağın çıkmasını bekledim." şeklinde devam etti.