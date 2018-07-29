Cem Yılmaz’a 'O neydi öyle' dedirten halter

Son birkaç aydır spora yönelen ve fazla kilolarını verip fit bir vücuda sahip olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez 100 kilogram ağırlığında halterle çalıştı.

Instagram hesabından ağırlık kaldırırken çektirdiği videoyu paylaşan Yılmaz, çalışmanın sonunda ellerini beline koyarak, “O neydi lan öyle” diyerek, zorluk seviyesini dile getirdi.

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