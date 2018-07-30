Cem Yılmaz'a alkol kontrolü! 3. denemede başarılı oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz önceki akşam kendisine kişisel spor hocalığı yapan Sami Hamidi'nin Ortaköy Ruby'deki doğum günü partisine katıldı. Partinin sonunda yakın dostu Ozan Güven'le mekandan ayrılan Yılmaz, Etiler mevkiinde trafik kontrolüne takldı. Polis memurları tarafından kendisine alkol testi uygulandı.

ALKOLLÜ DİREKSİYON BOŞUNA GEÇMEM': İlk iki demesinde alkolmetreyi doğru şekilde üfleyemeyen ünlü komedyen üçüncü denemesinde başarılı oldu. Kontrolde 0 promil çıkan komedyen, o sırada görüntü alan muhabirlere şöyle dedi: “Hiç boşuna beklemeyin, alkollü olarak direksiyon başına geçmem ben.”



