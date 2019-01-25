Cem Yılmaz yine kırdı geçirdi! Piyano isteyen takipçisine olay cevap

Ünlü komedyene Twitter üzerinden bir takipçisi "Abi Arif v 216'da şarkı söylenen sahnedeki piyanoyu güzel sanatlar okuyan üç öğrenciye bağışlamayı düşünür müsün?" mesajını yazdı. Bunun üzerine Yılmaz, piyanoyu öğrencilere hediye edeceğini duyurup, "Satıp yemeyin lan parasını, döverim bak. Piyanoyu bulan seni de bulur. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkürler" şeklinde espri yaptı.

Cem Yılmaz ardından bir tweet daha atarak, "Tamamen filmim yakında çıkıyor diye sempatik görünmek için, öğrenci arkadaşlarıma söz verdiğim piyanoyu takdim ediyorum. Sağ olasın Twitter. Sanat için sanat." ifadelerini kullandı.

En sonra 'Arif V 216' filmine imza atan Cem Yılmaz, bu sefer de iki filmi izleyiciye bir arada sunan 'Karakomik Filmler' adlı projesini beyaz perdeye taşımak için gün sayıyor. Her biri yaklaşık bir saatlik iki ayrı hikâyeden oluşan Karakomik Filmler 1 ve Karakomik Filmler 2, dört farklı hikâyeyi kapsıyor ve iki ay arayla vizyona girmesi planlanıyor.

