Cem Yılmaz yine kazıttı

Cem Yılmaz 5 Ocak'ta vizyona girecek 'Arif V 216' filminin öncesinde saçlarını kazıttı.

Fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına şu notu yazdı: "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir." Takipçileri yeni halini beğendi. Bugüne kadar 8 film yapan Cem Yılmaz vizyon tarihine günler kala saçlarını kazıtıyor. Bunun kendisine uğur getirdiğine inanıyor.