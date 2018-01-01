Cem Yılmaz yine kazıttı

Cem Yılmaz 5 Ocak'ta vizyona girecek 'Arif V 216' filminin öncesinde saçlarını kazıttı.
Fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına şu notu yazdı: "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir." Takipçileri yeni halini beğendi. Bugüne kadar 8 film yapan Cem Yılmaz vizyon tarihine günler kala saçlarını kazıtıyor. Bunun kendisine uğur getirdiğine inanıyor.
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