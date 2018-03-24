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Cem Yılmaz Özge Sabuncu çifti yine beraber

Cem Yılmaz Özge Sabuncu çifti yine beraber

Cem Yılmaz 2 hafta önce ayrıldığı Özge Sabuncu ile buzları eritti. Yılmaz önceki akşam Özge Sabuncu ile buluşup barıştı.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 09:55 - Güncelleme: 24-03-2018 09:55

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2 hafta önce ayrıldığı Özge Sabuncu ile buzları eritti. Çiftin kısa süreli ayrılıklarının sebebiyse Cem Yılmaz'ın 2008'de flört ettiği Lal Ledeoğlu ile Çeşme'de yeniden yakınlaşmasıydı. Bu olay üzerine Özge Sabuncu, Cem Yılmaz'ı Instagram'dan silmişti.

ÖNCE KULÜP SONRA EV: Cem Yılmaz önceki akşam Özge Sabuncu ile buluşup barıştı. Yemek yedikten sonra Emirgan’daki bir kulübe geçip 7 saat boyunca eğlendiler. Gece yarısı kulüpten çıkan sevgililer, Cem Yılmaz’ın Levent’teki evine gitti.

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