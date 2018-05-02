Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkı belgelendi! İşte o fotoğraflar...

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile güzel oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, önceki akşam ünlü komedyenin Levent’te bulunan evinde bir araya geldi. Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir bayan arkadaşı eşlik etti. Yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti. Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli’nin Mercedes marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti. Sabah saatlerinde de Samyeli'nin aracı Cem Yılmaz'ın villasının otoparkındaydı...
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve instagramdan birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam komedyenin Levent’te bulunan evinde bir araya geldi. Akşam saatlerinde Cem Yılmaz’ın misafiri olarak eve gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.
Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir bayan arkadaşı eşlik etti. Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti. Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli’nin Mercedes marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.
Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli’yi evinde misafir etti. Sabah saatlerinde de Defne Samyeli'nin aracı Cem Yılmaz'ın otoparkındaydı...
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