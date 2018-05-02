Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkı belgelendi! İşte o fotoğraflar...

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile güzel oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, önceki akşam ünlü komedyenin Levent’te bulunan evinde bir araya geldi. Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir bayan arkadaşı eşlik etti. Yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti. Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli’nin Mercedes marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti. Sabah saatlerinde de Samyeli'nin aracı Cem Yılmaz'ın villasının otoparkındaydı...