Cem Yılmaz Defne Samyeli arasında ilk kıvılcım çaktı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ikilisinin adları bir süredir aşk iddalarıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün ikilinin Instagram hesaplarından birbirlerini takibe almaları "havada aşk kokusu mu var" yorumlarının yapılmasına neden oldu

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birbirlerini Instagram'dan karşılıklı takibe aldılar. Öğrencilik yıllarında tanışan ikili magazin basınının iddiasına göre bir mekanda sabaha kadar samimi bir şekilde eğlenmiş. Bu gelişme sonrası ikili arasında "havada aşk kokusu var" yorumları yapılmaya başlandı. Önceki gün güzel sunucuyu Instagram'da takibe alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi sahne aldığı mekanda sık sık dinliyor. Twitter

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Öte yandan geçen haftalarda bir törenin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli sergilediği “All that jazz” performansı ile geceye damga vurmuştu. Defne Samyeli dansıyla izleyenlere 'Yok böyle dans! Muhteşem!' dedirtmişti Twitter

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DEFNE SAMYELİ KİMDİR?: 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatyalı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. Twitter

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