Cem Yılmaz Defne Samyeli arasında ilk kıvılcım çaktı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ikilisinin adları bir süredir aşk iddalarıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün ikilinin Instagram hesaplarından birbirlerini takibe almaları "havada aşk kokusu mu var" yorumlarının yapılmasına neden oldu

Cem Yılmaz Defne Samyeli arasında ilk kıvılcım çaktı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birbirlerini Instagram'dan karşılıklı takibe aldılar. Öğrencilik yıllarında tanışan ikili magazin basınının iddiasına göre bir mekanda sabaha kadar samimi bir şekilde eğlenmiş. Bu gelişme sonrası ikili arasında "havada aşk kokusu var" yorumları yapılmaya başlandı. Önceki gün güzel sunucuyu Instagram'da takibe alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi sahne aldığı mekanda sık sık dinliyor.

111
Cem Yılmaz Defne Samyeli arasında ilk kıvılcım çaktı!

Öte yandan geçen haftalarda bir törenin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli sergilediği “All that jazz” performansı ile geceye damga vurmuştu. Defne Samyeli dansıyla izleyenlere 'Yok böyle dans! Muhteşem!' dedirtmişti

211
Cem Yılmaz Defne Samyeli arasında ilk kıvılcım çaktı!

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?: 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatyalı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu.

311
Cem Yılmaz Defne Samyeli arasında ilk kıvılcım çaktı!

24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisinin elenmesiyle Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giydi.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro