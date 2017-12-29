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Cem Uzan'a TMSF'den büyük şok

Cem Uzan'a TMSF'den büyük şok

Cem Uzan, batık İmar Bank nedeniyle TMSF'ye 80 milyon TL ödedi. TMSF'nin yürüttüğü çalışma sonunda İsviçre, Uzan’ın çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon TL para aktardı.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 21:12 - Güncelleme: 29-12-2017 21:12

İsviçre makamları, TMSF'nin 10 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü çalışma sonunda iş adamı Cem Uzan'ın hesaplarından 80 milyon lirayı TMSF'nin hesaplarına yatırdı. Önümüzdeki günlerde hesaplarla ilgili yeni gelişmelerin de yaşanabileceği belirtildi.

Batık İmar Bank nedeni ile, Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre olmuştu. Uzan’ın İsviçre’deki bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, konu ile ilgili özel bir savcı görevlendirdi. Anılan savcı, sık sık İsviçre’ye giderek muhatapları ile görüştü.

80 MİLYON TL HESAPTA

Yürütülen görüşmeler sonrası bugün önemli bir sonuç alındığı öğrenildi. Uzan’ın İsviçre’de bulunan çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon TL para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • adem 29 Aralık 2017 21:32 bu ülkeyi soyan tek cem uzanmıydı acaba ihlas finansı ne diye koruyorsunuz anlamıyorum niçin borcunu ödetmiyorsunuz unutmayalım bir sene sonra seçim var

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