Cem saklandı İdil kaçtı! Muhabirleri görünce telaş yaptı

Cem Yılmaz geçen hafta eski sevgilisi Özge Sabuncu ile barıştı. Ama iddiaya göre; 4 gün önce Mor ve Ötesi’nin konserinde oyuncu Engin Öztürk'ün eski aşkı İdil Fırat ile yakınlaştı. Taraflar dedikoduları yalanlamadı. Cem Yılmaz kankaları Ozan Güven ve Muzaffer Yıldırım ile çarşamba akşamı Ataşehir DasDas Sahne’de sahnelenen ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ adlı oyunu izlemeye gitti.

SOSYETİK GÜZEL TELAŞLANDI

İzleyiciler arasında İdil Fırat da vardı. Sosyetik güzel kapıda habercilerin beklediğini öğrenince telaşlandı. Aynı kareye girmek istemese de kurtulamadı. Dostları ile sohbet eden Cem Yılmaz’ın önünden koşar adım geçmeye çalışırken, flaşlar patladı.

SÜREKLİ TELEFONUYLA KONUŞTU

İdil Fırat aşk sorularına yanıt vermemek için de sürekli cep telefonu ile konuştu. Bu arada gösteriyi Hande Doğandemir, Mert Fırat, Gökçe Bahadır, Nurgül Yeşilçay da izledi.