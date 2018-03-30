  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cem saklandı İdil kaçtı! Muhabirleri görünce telaş yaptı

Cem saklandı İdil kaçtı! Muhabirleri görünce telaş yaptı

Berliner Ensemble, Bertolt Brecht’in ölümsüz eseri ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ geçtiğimiz akşam DasDas sahnede izleyicisi ile buluştu. Aralarında aşk dedikodusu çıkan Cem Yılmaz ve İdil Fırat önceki akşam yan yana gelmemeye özen gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:58 - Güncelleme: 30-03-2018 09:58

Cem Yılmaz geçen hafta eski sevgilisi Özge Sabuncu ile barıştı. Ama iddiaya göre; 4 gün önce Mor ve Ötesi’nin konserinde oyuncu Engin Öztürk'ün eski aşkı İdil Fırat ile yakınlaştı. Taraflar dedikoduları yalanlamadı. Cem Yılmaz kankaları Ozan Güven ve Muzaffer Yıldırım ile çarşamba akşamı Ataşehir DasDas Sahne’de sahnelenen ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ adlı oyunu izlemeye gitti.

SOSYETİK GÜZEL TELAŞLANDI
İzleyiciler arasında İdil Fırat da vardı. Sosyetik güzel kapıda habercilerin beklediğini öğrenince telaşlandı. Aynı kareye girmek istemese de kurtulamadı. Dostları ile sohbet eden Cem Yılmaz’ın önünden koşar adım geçmeye çalışırken, flaşlar patladı.

SÜREKLİ TELEFONUYLA KONUŞTU
İdil Fırat aşk sorularına yanıt vermemek için de sürekli cep telefonu ile konuştu. Bu arada gösteriyi Hande Doğandemir, Mert Fırat, Gökçe Bahadır, Nurgül Yeşilçay da izledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cem saklandı İdil kaçtı! Muhabirleri görünce telaş yaptı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro